Renombrarán la Calzada San Pedro en Honor a Mauricio Fernández Garza, Exalcalde Municipal

Los cabildos de Monterrey y San Pedro Garza García sesionaron de manera conjunta por primera vez en la historia para aprobar el cambio de nombre de la Calzada San Pedro a Avenida Mauricio Fernández Garza, en homenaje al cuatro veces alcalde sampetrino, fallecido el pasado 23 de septiembre a los 75 años de edad a causa del cáncer.

La propuesta, impulsada por la familia del exalcalde Mauricio Fernández, contempla que el nuevo nombre abarque desde el Centro Cultural Plaza Fátima hasta el bulevar Díaz Ordaz, tramo que atraviesa ambos municipios. Los dos cabildos, tanto el de Monterrey como el de San Pedro Garza García, avalaron el cambio por unanimidad.

Durante la sesión, el actual alcalde del municipio de San Pedro Garza García, Mauricio Farah, destacó el carácter histórico del encuentro y subrayó el legado del político y empresario en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo urbano de el exalcalde Mauricio Fernández Garza.

San Pedro Garza García es hoy lo que es, gracias a la gran cultura cívica mauricista. Con esta denominación conmemoramos su legado, su visión y la personalidad que se siente en este municipio

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, reconoció la relevancia de recordar los valores y aportaciones de Fernández Garza, tanto en la administración pública como en el ámbito cultural.

Nos deja un gran legado no solo como alcalde y senador, sino también en arte, cultura e historia. Es importante que las nuevas generaciones sepan quién fue Mauricio Fernández y lo que representó para el área metropolitana

La familia de Mauricio Fernández Garza estuvo presente en la sesión, visiblemente conmovida por el reconocimiento. En los próximos días iniciará el proceso formal de cambio de nomenclatura para que la nueva avenida lleve oficialmente su nombre.

Video: Aprueban Nombrar Calzada Mauricio Fernández en San Pedro

Fallecimiento de Mauricio Fernández Garza

Mauricio Fernández Garza falleció el 22 de septiembre de 2025 a los 75 años de edad. Fue recordado por su estilo de gobierno firme y controvertido, así como por su impulso a la cultura y el arte en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Durante sus cuatro periodos como alcalde, Fernández Garza implementó políticas de seguridad pioneras y promovió proyectos culturales como el Centro Cultural Plaza Fátima y el Museo El Centenario. Su muerte generó múltiples muestras de reconocimiento y homenajes en todo Nuevo León.

