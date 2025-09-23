Instalan Buzón para Dejar Mensajes a Mauricio Fernández en el Museo La Milarca en San Pedro, NL

El personal del Museo La Milarca colocó un buzón especial para que los ciudadanos puedan dejar mensajes, cartas y buenos deseos dirigidos a la memoria del exalcalde de San Pedro, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, quien falleció la noche del 22 de septiembre.

La instalación forma parte de un memorial improvisado en el exterior del recinto cultural, donde además se han colocado flores, veladoras, globos y fotografías del también conocido como “Tío Mau”. El buzón, que lleva el nombre “Buzón de buenos deseos para el Tío Mau”, permanecerá abierto para que tanto habitantes de San Pedro como visitantes de otros municipios puedan acercarse a compartir palabras de gratitud o recuerdos hacia Mauricio Fernández.

De acuerdo con las autoridades, todas las cartas y mensajes serán entregados a su familia, incluyendo a sus hijos y nietos, con la intención de que conserven este testimonio directo del impacto que dejó en la comunidad. Además del buzón, también se colocó una mesa con hojas y plumas para quienes deseen escribir ahí mismo su mensaje, así como un espacio para colocar ofrendas florales.

Colocan arreglos florales en Museo La Milarca tras fallecimiento de Mauricio Fernández

En la entrada del Museo La Milarca se aprecian arreglos de rosas blancas colocados por integrantes del cabildo, además de imágenes de Mauricio Fernández, recordando no solo su trayectoria política y cultural, sino también su faceta personal y altruista.

Aunque su fallecimiento tomó por sorpresa a la ciudadanía tras haber anunciado apenas hace una semana su retiro de la alcaldía, el legado del Mauricio Fernández continúa vivo entre quienes lo recuerdan con afecto y cercanía. El "Buzón del Tío Mau" busca que la gente pueda expresar su cariño y palabras tras su partida.

