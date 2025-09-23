Rinden Homenaje a Mauricio Fernández Garza en el Museo La Milarca en San Pedro, Nuevo León

Personal del Municipio de San Pedro Garza García realizó una guardia de honor en el Museo La Milarca para rendir homenaje al alcalde Mauricio Fernández Garza, quien falleció la noche del 22 de septiembre a sus 75 años de edad a causa del cáncer mesotelioma pleural, que le afectaba la membrana que recubre los pulmones.

En la entrada del Museo La Milarca se colocaron dos fotografías en blanco y negro de Mauricio Fernández, junto con rosas blancas. Integrantes del ayuntamiento de San Pedro Garza García llegaron al lugar vestidos de negro para llevar a cabo la guardia de honor, mismos que le dedicaron un minuto de aplausos a Fernández Garza, conocido como “El tío Mau”.

Entre los asistentes destacó la presencia de Mauricio Farah, secretario de ayuntamiento de San Pedro Garza García, quien se quedó encargado de las actividades del alcalde. Estas fueron parte de las palabras de despedida que dedicó a Mauricio Fernández.

El día de hoy estamos aquí en este recinto, en La Milarca, que refleja muchísimas características de lo que era nuestro querido alcalde, el ingeniero Mauricio Fernández; esa generosidad, esa visión, ese amante por la cultura

El Museo La Milarca, donde se rindió este homenaje, fue creado por el mismo Mauricio Fernandez Garza. Este complejo alberga un acervo cultural de al rededor de 3 mil 500 obras que fueron coleccionadas por “El tío Mau”, apasionado por las obras de arte, la paleontología, antigüedades, cartografía, libros y monedas.

¿Dónde será el funeral de Mauricio Fernández Garza?

Los servicios funerarios de Mauricio Fernández Garza se llevan a cabo de manera privada en su residencia ubicada en la colonia La Ventura, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Esta fue una de las peticiones del funcionario, que su funeral fuera únicamente con sus personas más cercanas: familia, amigos y seres queridos.

