Mujer Policía y su Hija Recién Nacida Chocan contra Camión Estacionado en Monterrey

La mañana de este viernes 10 de octubre, una mujer policía que salía de trabajar y viajaba con su hija recién nacida estrelló su auto contra un camión refrigerante estacionado tras una presunta dormitada. El aparatoso accidente se registró en la avenida Julio A. Roca, en la colonia San Bernabé, en Monterrey, Nuevo León.

Presuntamente la conductora circulaba a exceso de velocidad y al presentar el aparente cansancio tras su jornada laboral habría provocado que perdiera el control de su automóvil e impactara con fuerza el camión que permanecía estacionado sobre la vía.

Tras el accidente, vecinos del sector salieron de inmediato para auxiliar a la mujer y a su bebé mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia. En minutos, paramédicos y elementos de rescate arribaron al sitio para brindar atención médica a la mujer, quien resultó con lesiones y fue trasladada a un hospital de la zona mientras que su hija recién nacida resulto ilesa.

Investigan choque entre auto de mujer policía y un camión estacionado en Monterrey

Hasta este punto llegaron elementos de Tránsito de Monterrey, quienes brindaron apoyo a los paramédicos y abanderaron el sitio para evitar que se registrara tráfico en este punto. Los elementos también comenzaron con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades tras este percance.

De acuerdo con testigos, el impacto fue tan fuerte que el frente del vehículo de la mujer policía quedó completamente dañado. Las autoridades informaron que la elemento permanece bajo observación médica, mientras se analiza si el exceso de velocidad y el cansancio fueron las causas principales del accidente ocurrido en el sector norte de la Ciudad de Monterrey.

