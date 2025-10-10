Maestros Retomarán Guías Operativas Para Atender Riñas en Escuelas de Nuevo León

El secretario de Educación Estatal, Juan Paura, reconoció que las peleas a golpes entre alumnos de primaria y secundaria en Nuevo León se han registrado de manera recurrente. Por ello, anunció que los profesores deberán difundir nuevamente las guías operativas durante las juntas de Consejo Técnico Escolar, con el fin de reforzar los protocolos de seguridad en planteles educativos.

“Hace unos días, todos nuestros maestros resubieron sus guías operativas en las que se encuentran establecidas principalmente los protocolos de seguridad que ellos deben aplicar en el caso de alguna contingencia”,

explicó Juan Paura, titular de la Secretaría de Educación en el estado.

Uno de los casos más recientes ocurrió el miércoles, cuando se viralizó un video de una pelea entre dos jovencitas de la Secundaria No. 43 Melchor Ocampo, ubicada en la colonia Pío X, en Monterrey.

Aunque existen protocolos de seguridad para que el personal docente intervenga en este tipo de situaciones, en las imágenes no se observan autoridades educativas actuando para detener el conflicto.

Al respecto, el funcionario estatal puntualizó que los docentes deben estar preparados para reaccionar adecuadamente en estos casos.

“Nuestros maestros y docentes deben de tener la capacidad y el conocimiento de saber cómo actuar y cómo desenvolverse en función de ese protocolo”

señaló Juan Paura, titular de la Secretaría de Educación en el estado de Nuevo Léon

Juan Paura enfatizó que las guías operativas contienen la reglamentación específica que debe aplicarse en casos de abuso o peleas, temas que, reconoció, han estado muy presentes recientemente en las escuelas del estado de Nuevo León.

Otro caso que encendió las alertas ocurrió el pasado 7 de octubre en la Secundaria No. 68, en Guadalupe, donde se localizó un arma en la mochila de un estudiante. Aunque se trataba de una pistola de juguete, la situación generó un fuerte susto entre alumnos y docentes, ya que nadie se percató de que el menor la tenía oculta entre sus pertenencias.

Finalmente, el secretario de Educación confió en que, con la difusión del programa “Escuelas Libres de Violencia”, las condiciones de seguridad dentro de los planteles escolares mejoren en beneficio de toda la comunidad educativa.

Con información de Brián Samadiego /Noticias N+

