Ataque a Balazos Deja un Hombre Sin Vida en la Colonia La Estanzuela en Monterrey, Nuevo León

La tarde de este viernes 10 de octubre un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque a balazos cuando se encontraba al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Paseo de las Flores cerca del cruce con Paseo del Agave en la colonia La Estanzuela en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados arribaron al sitio y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la víctima que fue identificada como Felipe. Testigos señalaron que, tras escuchar las detonaciones, dieron aviso de inmediato a las autoridades, quienes arribaron pocos minutos después.

Al llegar, los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala. Elementos de Fuerza Civil desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, acordonando la calle Paseo de las Flores y restringiendo el paso tanto a vehículos como a peatones ajenos al área.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) inició las investigaciones correspondientes y llevó a cabo el levantamiento de evidencia que sirvan en la carpeta de este caso, mientras que peritos revisan cámaras de video vigilancia cercanas que podrían ayudar a identificar a los responsables.

Vecinos denuncian hechos delictivos en la colonia La Estanzuela

Vecinos del sector mencionaron a N+ Monterrey haber escuchado múltiples disparos consecutivos, por lo que se resguardaron dentro de sus viviendas ante el temor de resultar heridos. Algunos señalaron que en semanas recientes ya se habían registrado hechos de violencia similares en la misma colonia, lo que ha generado preocupación entre las familias del área.

Cabe mencionar que apenas la semana pasada se reportó otro operativo policiaco en esta misma zona, también derivado de disparos al aire. Los residentes expresaron su inquietud por el incremento de inseguridad y pidieron a las autoridades reforzar la presencia policiaca para evitar que situaciones de este tipo se repitan.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque, mientras las autoridades continúan con las labores de investigación para dar con el paradero de los presuntos responsables. Se espera que durante los próximos días se de más información sobre el motivo de este ataque armado.

