Motociclista Muere al Derrapar y Golpearse en Avenida Juárez en Guadalupe, Nuevo León

Un motociclista murió al derrapar cuando circulaba sobre la avenida Juárez, en su cruce con la calle Del Federalismo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El accidente se registró durante la mañana de este miércoles 15 de octubre, cuando el hombre iba con dirección a la avenida Israel Cavazos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta derrapó y se golpeó contra el camellón central de la avenida Juárez, lo que provocó que perdiera la vida. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento y generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes de inmediato arribaron al sitio.

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía de Juárez acordonaron la zona, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) realizaron las indagatorias correspondientes y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima que entre 50 y 55 años de edad, que no ha sido identificado de manera oficial.

Video: Muere Motociclista al Derrapar en Guadalupe Nuevo León

Cierran vialidad por muerte de motociclista en avenida Juárez

Dos de los carriles de alta velocidad de la avenida Juárez, en dirección a la avenida Israel Cavazos, fueron cerrados a la circulación por varios minutos, mientras se llevaban a cabo las indagatorias y el levantamiento del cuerpo del motociclista que perdió la vida al derrapar en el pavimento.

Se espera que en las próximas horas el cuerpo del motociclista, que fue trasladado para la autopsia de ley, sea identificado por sus familiares. También se exhorta a los conductores a manejar con precaución y a la velocidad indicada para evitar este tipo de accidentes mortales.

Con información de Ángel Giner | N+

