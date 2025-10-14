Hombre Muere Tras Ataque a Balazos en Pelea Vecinal en Apodaca, Nuevo León

La noche de este martes 14 de octubre se registró un hecho violento que terminó con la vida de un hombre en plena vía pública en la colonia Roberto Espinosa ubicada en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Este ataque se dió tras una discusión vecinal.

Vecinos del sector escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego sobre la calle Mexicanos, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Al llegar al sitio, los elementos de la Policía de Apodaca confirmaron la presencia de un hombre sin vida, identificado como Juan, de aproximadamente 65 años de edad, quien presuntamente residía en la misma zona.

Tras este reporte, la zona fue acordonada y se desplegó un operativo de seguridad para resguardar el área y facilitar el trabajo de los peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes realizaron el levantamiento de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos.

Vecinos comentaron que el ataque habría ocurrido tras una discusión entre vecinos que escaló hasta un ataque a balazos. Testigos señalaron que el conflicto se originó por un perro, y que luego de una fuerte discusión, uno de los involucrados habría sacado un arma y disparado contra la víctima.

El incidente provocó alarma entre los residentes del sector, quienes lamentaron que una situación menor terminara en tragedia. Vecinos mencionaron que el área suele ser tranquila, por lo que la noticia causó conmoción y miedo entre las familias que habitan el lugar.

Las autoridades municipales y estatales ya investigan el caso para determinar la identidad del presunto responsable y las circunstancias exactas en las que ocurrió este hecho de violencia. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para realizarle la autopsia correspondiente.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM