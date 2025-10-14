Detienen a Seis Presuntamente Relacionados con Triple Homicidio en Pesquería, Nuevo León

Este martes 14 de octubre se dio a conocer la detención de 6 personas que presuntamente participaron en el triple homicidio ocurrido la noche del lunes en el municipio de Pesquería, Nuevo León. La captura se logró tras 2 operativos de investigación realizados por el Grupo de Coordinación Metropolitana, conformado por elementos de la Policía de Pesquería y Fuerza Civil.

El primer operativo tuvo lugar en el Sector Firenze de la colonia Valle de Santa María. En ese sitio, los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a tres personas que discutían en la vía pública. Al intervenir, identificaron a Paula “N”, de 28 años; Sergio “N”, de 29 años, y Rodolfo “N”, de 37 años de edad.

Según las autoridades, los tres sujetos coincidían con las características físicas y de vestimenta de los sospechosos del crimen. Durante la revisión, los policías encontraron 79 envoltorios con una sustancia similar al cristal los cuales fueron confiscados por los elementos.

Minutos más tarde, en la misma colonia pero en el cruce de las calles Fortuna y Monte, se realizó un segundo despliegue. En este caso, los oficiales ubicaron a 3 personas que viajaban en un vehículo, el cual coincidía con los reportes obtenidos durante las investigaciones.

En el lugar fueron detenidos Arturo “N”, de 28 años; Javier “N”, de 20 años, y Yaressi “N”, de 18 años de edad. A ellos se les aseguraron 132 bolsitas con una sustancia sólida parecida al cristal y otras 90 con hierba verde con características de la marihuana.

Detenidos ya eran buscados por autoridades de Pesquería

Las 6 personas ya eran buscadas por las autoridades debido a que se les relaciona con el violento ataque ocurrido en la colonia Valle de Santa María. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

Se espera que tras esta detención, los presuntos involucrados revelen el motivo por el cual terminaron con la vida de las 3 personas localizadas en unas canchas de futbol en la colonia Valle de Santa Maria durante la mañana del pasados lunes 13 de octubre.

