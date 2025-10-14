Explosión de Tanque de Gas LP Deja Dos Heridos en Monterrey

Dos personas resultaron heridas en la explosión de un tanque de gas LP que se registró durante la mañana de este martes 14 de octubre en un domicilio ubicado sobre la calle José Mariano Salas, en la colonia Hidalgo, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

La explosión del tanque de gas LP generó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León hasta la colonia Hidalgo, donde fueron encontradas dos personas con heridas, que requirieron ser trasladadas a un hospital para su atención médica.

Información en proceso…