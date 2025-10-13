Hombre Asesina a su Expareja en las Oficinas de una Iglesia García, Nuevo Leon

Una mujer fue asesinada a cuchilladas por su expareja en las oficinas de la Iglesia Juan Pablo II, ubicada en la colonia Misión San Juan, en el municipio de García, Nuevo León. El hecho se registró minutos antes del medio día de este lunes 13 de octubre y generó la movilización de elementos de seguridad.

Noticia relacionada: Matan a Tres Hombres en Canchas de Futbol en Pesquería, Nuevo León

La Policía de García arribó al lugar y confirmó que que la víctima fue identificada como Irma Guzmán de entre 35 y 40 años de edad, quien trabajaba en las oficinas de la Iglesia Juan Pablo II, donde fue asesinada. Elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Video: Asesina Hombre a su Expareja en Iglesia de García, Nuevo León

Hombre atenta contra su vida tras acuchillar a su expareja en García

Respecto al presunto agresor, las autoridades informaron que, luego de acuchillar a su expareja, huyó a su domicilio ubicado a unas cuadras de distancia de la iglesia donde ocurrió el crimen. Ya dentro de la vivienda, atentó contra su vida, pero sobrevivió y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del presunto agresor, así como las causas por las cuales acuchilló a su expareja. Las autoridades del municipio de García y del estado de Nuevo León continúan con las investigaciones del caso; se espera que en las próximas horas den más detalles de los hechos.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH