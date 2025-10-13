Jóvenes Presuntamente Bajo los Influjos del Alcohol Chocan y Vuelcan en Monterrey

Durante la madrugada de este lunes 13 de octubre, cuatro jóvenes que viajaban a bordo de un auto, presuntamente bajo los influjos del alcohol, chocaron y volcaron en la avenida Constitución, en en Centro de la ciudad de Monterrey, cuando iban con dirección al municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El accidente ocurrió frente a la estación de Bomberos de Nuevo León, donde los jóvenes que iban a exceso de velocidad y presuntamente alcoholizados se subieron al camellón lateral, perdieron el control del vehículo y salieron volando varios metros de distancia hasta terminar volcados sobre la avenida Constitución.

Paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), arribaron al sitio para atender el reporte de la volcadura y brindar los primeros servicios a los cuatro jóvenes que no resultaron con lesiones graves. De acuerdo con las autoridades, dentro del auto volcado había latas de cerveza sin abrir.

Accidente deja un herido en la carretera Monterrey-Laredo

Durante las primeras horas de este mismo lunes 13 de octubre, se registró otro choque que dejó como saldo una persona herida en la carretera Monterrey-Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente se registró con dirección a Ciénega de Flores, poco antes de llegar a la carretera Monclova.

De acuerdo con las autoridades, el conductor de la camioneta era un hombre de la tercera edad que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja debido a los golpes que presentaba, principalmente en el pecho y los brazos. La vialidad de la carretera Monterrey-Laredo no se vio afectada por este accidente.

Con información de Raymundo Elizalde

