Rescatan a Visitantes que Quedaron Atrapados en Teleférico de las Grutas de García, Nuevo León

La tarde de este sábado 11 de octubre, varios visitantes que acudieron a las Grutas de García, Nuevo León, vivieron momentos de angustia luego de que una falla mecánica en el teleférico del lugar provocara que varios de los vagones quedaran suspendidos a varios metros de altura, lo que generó la movilización de personal de rescate y de Protección Civil de Nuevo León.

El incidente ocurrió mientras uno de los vagones realizaba su trayecto hacia la cima de las grutas. Por causas que aún no han sido esclarecidas, el sistema se detuvo repentinamente, dejando atrapados a los pasajeros por varios minutos. En videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa como empleados del lugar caminan sobre el techo de los vagones para abrir una compuerta superior y auxiliar a las personas, ayudándolas a salir una por una hacia una zona segura.

Los visitantes, visiblemente asustados, fueron trasladados a tierra firme con el apoyo del personal operativo del teleférico, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas. Protección Civil de García informó que realizó una revisión de la estructura para determinar las causas de la falla.

Preocupa fallas de teleférico a turistas y paseantes en García

Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en este sitio turístico. En junio pasado, una situación casi idéntica obligó a detener el servicio temporalmente. Además, en agosto de 2023, un hombre de la tercera edad perdió la vida mientras descendía del mismo teleférico.

El atractivo, que fue reinaugurado hace poco más de un año tras permanecer cerrado, vuelve a generar preocupación entre los visitantes, quienes piden a las autoridades reforzar las medidas de seguridad antes de permitir nuevamente el acceso al público. Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre este incidente.

