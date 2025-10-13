Matan a Tres Hombres en Canchas de Futbol en Pesquería, Nuevo León

Tres hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Valle de Santa María, sector Lombardia, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados durante la mañana de este lunes 13 de octubre en una zona baldía donde se ubican unas canchas de futbol.

Desde la madrugada de este lunes, las autoridades de seguridad de Pesquería recibieron el reporte de disparos con arma de fuego en la colonia Valle de Santa María, lo que generó que se trasladaran hasta el sitio donde encontraron a los hombres sin vida en las canchas deportivas cercanas a las calles Sabinas y Fórmello.

La zona fue acordonada para llevar a cabo las indagatorias correspondientes que ayuden a determinar cómo ocurrieron los hechos en los que murieron las tres víctimas, que continúan en calidad de desconocidas. Algunas personas se acercaron al lugar del crimen para tratar de identificar a los hombres y ver si se trataba de personas desaparecidas.

Investigan triple homicidio en canchas de futbol de Pesquería

Elementos de Protección Civil de Pesquería arribaron al lugar y fueron ellos quienes confirmaron la muerte de las tres víctimas que estaban atadas de manos y pies. La zona fue asegurada por el Ejército Mexicano en espera de las autoridades correspondientes para iniciar la investigación del caso.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) inició las indagatorias y llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos que fueron trasladados para realizarles la autopsia de ley. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas de manera oficial y se desconoce quien o quienes fueron los presuntos responsables de este triple homicidio en el municipio de Pesquería.

