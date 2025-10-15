Ladrón Escapa de Hospital Metropolitano tras ser Arrestado en Guadalupe, Nuevo León

La noche del martes 14 de octubre, un hombre detenido por presuntamente haber intentado robar una casa logró fugarse del Hospital Metropolitano, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde era custodiado por policías de Guadalupe.

El sospechoso había sido arrestado por brincar una barda e ingresar a una vivienda con la intención de cometer un robo. Tras su detención, fue trasladado al Hospital Metropolitano para realizarle un dictamen médico correspondiente, ya que presentaba algunas lesiones. Durante el traslado, el detenido aprovechó un descuido de los oficiales que lo custodiaban para darse a la fuga. A pesar de estar esposado, el hombre logró escapar y se dirigió hacia los alrededores del hospital, donde desapareció rápidamente.

Video: Detenido se Fuga al ser Trasladado al Hospital Metropolitano en San Nicolás, Nuevo León

Operativo de Búsqueda en San Nicolás y Guadalupe

La Policía de Guadalupe, en colaboración con agentes de San Nicolás de los Garza, desplegaron un operativo en la avenida López Mateos y en las calles cercanas a la colonia Constituyentes de Querétaro. Las autoridades rastrearon sectores aledaños, pero a pesar de los esfuerzos, el detenido no ha sido capturado hasta el momento. Las autoridades indicaron que seguirán con las labores de búsqueda, aunque se ha informado que el sospechoso no ha sido visto desde su fuga.

Noticia relacionada: Detenido Escapa durante Traslado al Hospital Metropolitano en San Nicolás, Nuevo León

El caso ha generado inquietud en la comunidad local, ya que el detenido, quien se encontraba en manos de la policía, logró escapar pese a las medidas de seguridad. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el perfil del sospechoso, pero aseguran que no descansarán hasta dar con su paradero. El operativo de búsqueda continúa activo, mientras se espera que el hombre sea capturado nuevamente en las próximas horas.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos Silva / Noticias N+

RR