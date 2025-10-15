Anuncian Cortes de Agua en Juárez, Nuevo León: ¿Cuándo Será? y Lista de Colonias Afectadas
Son 26 colonias las que se quedarán sin agua por los trabajos de construcción de drenaje pluvial en el municipio de Juárez
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que esta semana realizará cortes de agua que dejarán sin suministro a 26 colonias del municipio de Juárez, Nuevo León, debido a los trabajos de Obras Públicas que se realizarán para la construcción del drenaje pluvial de 48".
Los cortes de agua en Juárez están programados para este viernes 17 de octubre de 06:00 de la mañana a 06:00 de la tarde, por lo que, se recomienda a los ciudadanos de las 26 colonias afectadas que se preparen y almacenen agua en tambos y cubetas para su uso mientras se restablece el servicio en el municipio.
Además, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que durante el periodo que duren los cortes de agua de este viernes 17 de octubre en el municipio de Juárez, contará con el apoyo de pipas para ayudar a los vecinos de las colonias que se quedarán sin suministro por al rededor de 12 horas seguidas.
Lista de colonias que se quedarán sin agua en Juárez
Aquí te presentamos la lista de las 26 colonias del municipio de Juárez, Nuevo León, que se quedarán sin servicio este viernes 17 de octubre por los cortes de agua que tienen programados Agua y Drenaje de Monterrey, debido a los trabajos para la construcción del drenaje pluvial en la zona.
- América Unida
- Arboledas Residencial
- Burócratas de Guadalupe
- Fuentes de las Concordias
- Gardenias
- Héctor Caballero
- La Esperanza
- Las Concordias
- Las Joyas Residencial
- Los Reyes
- Monte Kristal 4
- Portal de Vaquerías
- Portal San Roque
- Prados de San Roque
- Privada Sierra Morena
- Privada Velterra
- Punta Esmeralda
- Punta Esmeralda Sur
- Sol Residencial
- Valle de Vaquerías
- Valle Real Il
- Valmoral
- Villa de San Francisco
- Villas de San Francisco
- Vivienda Magdalena
- Zirándaro
