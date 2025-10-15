Anuncian Cortes de Agua en Juárez, Nuevo León: ¿Cuándo Será? y Lista de Colonias Afectadas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que esta semana realizará cortes de agua que dejarán sin suministro a 26 colonias del municipio de Juárez, Nuevo León, debido a los trabajos de Obras Públicas que se realizarán para la construcción del drenaje pluvial de 48".

Los cortes de agua en Juárez están programados para este viernes 17 de octubre de 06:00 de la mañana a 06:00 de la tarde, por lo que, se recomienda a los ciudadanos de las 26 colonias afectadas que se preparen y almacenen agua en tambos y cubetas para su uso mientras se restablece el servicio en el municipio.

Además, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que durante el periodo que duren los cortes de agua de este viernes 17 de octubre en el municipio de Juárez, contará con el apoyo de pipas para ayudar a los vecinos de las colonias que se quedarán sin suministro por al rededor de 12 horas seguidas.

Lista de colonias que se quedarán sin agua en Juárez

Aquí te presentamos la lista de las 26 colonias del municipio de Juárez, Nuevo León, que se quedarán sin servicio este viernes 17 de octubre por los cortes de agua que tienen programados Agua y Drenaje de Monterrey, debido a los trabajos para la construcción del drenaje pluvial en la zona.

América Unida

Arboledas Residencial

Burócratas de Guadalupe

Fuentes de las Concordias

Gardenias

Héctor Caballero

La Esperanza

Las Concordias

Las Joyas Residencial

Los Reyes

Monte Kristal 4

Portal de Vaquerías

Portal San Roque

Prados de San Roque

Privada Sierra Morena

Privada Velterra

Punta Esmeralda

Punta Esmeralda Sur

Sol Residencial

Valle de Vaquerías

Valle Real Il

Valmoral

Villa de San Francisco

Villas de San Francisco

Vivienda Magdalena

Zirándaro

