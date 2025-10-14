Inicia Programa de Vacunación 2025 en Nuevo León: ¿Qué Dosis Aplicarán y en Dónde?

La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció a través de sus redes sociales que este 14 de octubre arrancó el Programa de Vacunación por temporada de invernal, que se realiza de manera gratuita para toda la población.

Noticia relacionada: Investigan Muerte de Niño en Escobedo Jugaba Supuestamente a las Escondidas y Se Asfixia

Este programa busca que los ciudadanos reciban una dosis contra diferentes enfermedades respiratorias que incrementan durante la temporada invernal, en especial a los grupos vulnerables como lo son menores de 6 meses a 5 años de edad, mujeres embarazadas, personal de salud y personas mayores de edad.

Las autoridades de salud de Nuevo León comentaron que es de suma importancia aplicarse las vacunas que ofrecen ya que durante los meses de diciembre, enero y febrero incrementa el número de casos de enfermedades respiratorias debido a que los ciudadanos no cuentan con anticuerpos que ayuden a evitar este repunte.

Durante esta temporada de vacunación, la Secretaría de Salud busca incrementar las diversas dosis hasta un millón 691 mil aplicaciones, por lo que se espera que la mayoría de la población cuente con las vacunas necesarias de manera gratuita.

¿Dónde puedo vacunarme en Nuevo León?

En el estado de Nuevo León habilitará diversos puntos para que los ciudadanos acudan a aplicarse el esquema de vacunación necesario para evitar enfermedades durante esta temporada de inverno. Aquí te dejamos las unidades médicas que participarán en esta dinámica:

Centros de Salud

IMSS

ISSSTE

SEDENA

PEMEX

¿Qué vacunas aplicarán en el Programa de Vacunación?

Durante este Programa de Vacunación en Nuevo León serán aplicados diversos anticuerpos a algunas enfermedades que son más comunes en la temporada invernal. A continuación te dejamos la lista completa:

Influenza

Covid-19

Neumococo

Historias recomendadas:

DAGM