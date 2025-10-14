Empleados del SAT Protestan en el Centro de Monterrey para Exigir Mejora Salarial

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aprovecharon su hora de comida para salir a protestar en la sede que se ubica en las avenidas de Padre Mier y Pino Suárez, en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, este martes 14 de octubre, como parte del paro nacional.

Los trabajadores SAT realizaron un bloqueo intermitente en el paso peatonal de uno de los semáforos de la avenida Padre Mier, y con carteles protestaron para exigir la mejora salarial, que no se ha dado presuntamente por una orden federal, de acuerdo con lo que señalaron los mismos empleados.

Además, advirtieron que, de no obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades correspondientes, continuarán con este tipo de manifestaciones hasta que se cumpla con el aumento de su salario. Cabe destacar que en los municipios de San Pedro Garza García y en Guadalupe no se registraron protestas.

SAT opera con normalidad en Nuevo León a pesar del paro nacional

A pesar de la protesta que realizaron los trabajadores en el Centro de Monterrey, las oficinas del SAT continuaron operando con normalidad, ni las citas programadas fueron canceladas, ni los trámites se vieron afectados ante esta situación.

La mayoría de los empleados que se manifestaron corresponden a los departamentos de auditoría y de recaudación, entre otros, quienes también realizan una protesta de brazos caídos al interior de las instalaciones del SAT, es decir, están presentes en las oficinas pero sin laborar.

