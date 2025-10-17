Hallan a Hombre Golpeado en un Terreno Baldío en Escobedo, Nuevo León

Un hombre en aparente situación de calle fue localizado golpeado la mañana de este viernes 17 de octubre en un terreno baldío del municipio de Escobedo, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

El hallazgo se registró en la lateral del Anillo Periférico y la avenida Águila Real, a un costado de una construcción ubicada en la colonia Villas de San Francisco. Vecinos del sector reportaron la presencia del hombre tirado sobre la maleza, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades.

Víctima fue agredida con un bate en Escobedo

Elementos de Protección Civil de Escobedo y de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde encontraron al afectado con golpes visibles en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido agredida con un bate y abandonada en el sitio durante la madrugada.

A pesar de las lesiones, el hombre se encontraba consciente, aunque aparentemente bajo los efectos del alcohol. Paramédicos de Protección Civil de Escobedo realizaron la valoración médica en el lugar y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, ya que las heridas no ponían en riesgo su vida. Trascendió que el lesionado vive en condición de calle y suele permanecer en esa zona. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar quién o quiénes lo atacaron, así como las causas de la agresión.

El sitio permaneció resguardado por la policía mientras se realizaban las labores de atención y levantamiento de información. Vecinos del sector pidieron mayor vigilancia, pues aseguran que en ese tramo del periférico es común observar a personas consumiendo bebidas alcohólicas o en condición vulnerable. Con este hecho, se reitera la importancia de fortalecer la seguridad y la atención social en zonas con presencia de personas en situación de calle.

