Muere Bebé Tras Presuntamente Asfixiarse con una Bolsa de Plástico en Escobedo, Nuevo León

La tarde de este jueves 16 de octubre, un bebé de 4 meses de nacido falleció en una clínica privada luego de sufrir una presunta asfixia en su domicilio. El caso ocurrió en la colonia Santa Martha en Escobedo, Nuevo León.

La madre del menor presuntamente habría dejado al bebé acostado a lado de unas bolsas de plástico, y tras un descuido, el menor comenzó a asfixiarse. Al darse cuenta de esta situación, la familia llevó hasta una clínica privada a su hijo para recibir atención médica.

Minutos después de llegar hasta este centro médico, se confirmó que el menor falleció, por lo que el personal de la clínica llamó de inmediato a elementos de seguridad. Hasta este punto llegaron elementos del Instituto de Criminalista y Servicios Periciales (ICSP) quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la familia del bebé y la causa exacta de su muerte. Se espera que durante el transcurso del día las autoridades den más información sobre el fallecimiento del menor y se esclarezca la forma en que perdió la vida.

Muere menor asfixiado en cesto de ropa tras jugar a las escondidas en Escobedo

Otro caso donde un menor murió asfixiado sucedió en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde un niño de seis años perdió la vida mientras jugaba a las escondidas. El pequeño, identificado como Anderson, se ocultó dentro de un cesto de ropa en su hogar ubicado en la colonia Nueva Esperanza, cubriéndose con prendas para no ser encontrado. Minutos después, al dejar de escucharlo, su abuelo inició la búsqueda y lo halló inconsciente dentro del cesto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia. Las autoridades buscan determinar si la muerte del niño fue producto de un accidente por asfixia o si existieron otros factores.

