Muere Mujer de 70 Años Presuntamente tras Ser Apedreada por su Hija en Guadalupe, Nuevo León

Una mujer de 70 años de edad murió luego de que presuntamente fue atacada con piedras por una de sus hijas, quien padece problemas de salud mental. El hecho se presentó en una casa ubicada en la calle Hidalgo, en el cruce con Morones Prieto, en la colonia Esmeralda, cerca del centro del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Fueron los vecinos de la colonia Esmeralda quienes alertaron a las autoridades de Guadalupe, luego de que encontraron a la mujer, identificada como Blanca, en el patio de su casa con lesiones en la cabeza y sangre. Señalaron que minutos antes habían escuchado ruidos en la vivienda, por lo que, decidieron acercarse para ver que estaba pasando.

Paramédicos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la víctima que fue trasladada de urgencia al Hospital Número 4 del IMSS para su atención médica, donde horas más tarde falleció. Mientras tanto, la casa fue acordonada por policías para iniciar con las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con lo informado, la agresora de 40 años de edad, hija de la víctima, huyó después de presuntamente atacar a pedradas a la mujer de la tercera edad que fue trasladada al hospital donde los médicos confirmaron su muerte. Hasta el momento, no ha sido identificada de manera oficial.

En el lugar del crimen, las autoridades aseguraron dos piedras con manchas de sangre como evidencia y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya se encuentran investigando el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con la presunta responsable del homicidio de la mujer de 70 años de edad.

Con información de Carlos Campos | N+

