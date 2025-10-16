Choque Entre Motocicleta y Camioneta Deja a una Pareja Lesionada en Monterrey

La mañana de este jueves 16 de octubre, una pareja que viajaba en una motocicleta a exceso de velocidad resultó lesionada luego de sufrir un accidente cuando presuntamente otro vehículo les cerró el paso en la colonia Acero en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Motociclista Muere al Derrapar y Golpearse en Avenida Juárez en Guadalupe, Nuevo León

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Agrícola y la avenida Constitución, justo bajo un puente peatonal. Ambos se desplazaban sobre la avenida Constitución y al intentar tomar la salida hacia la zona conocida como la Y Griega, no realizaron el alto correspondiente, lo que provocó que se impactaran contra una camioneta que avanzaba por la avenida que conecta hacia Colón.

Testigos del accidente rápidamente alertaron a los servicios de emergencia, quienes se movilizaron hasta el sitio. Elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar los primeros auxilios a la pareja lesionada.

A pesar de las heridas que presentaban, ambos se negaron a ser trasladados a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar mientras eran valorados por los rescatistas. Las autoridades municipales también arribaron para controlar el tránsito en la zona, ya que el accidente generó una considerable carga vehicular sobre Constitución durante varios minutos.

El área fue resguardada mientras se realizaban las labores correspondientes para retirar la motocicleta dañada y tomar conocimiento de los hechos. Las causas exactas del percance serán determinadas por las autoridades de vialidad, aunque no se descarta que el exceso de velocidad y la falta de precaución hayan sido la causa del accidente.

Video: Deja 2 Heridos Choque de Moto y Camioneta en Colonia Acero en Monterrey

Muere motociclista tras derrapar sobre avenida Juárez en Guadalupe

Otro accidente que involucró a un motociclista ocurrió la mañana de este miércoles 15 de octubre, cuando un hombre perdió la vida al derrapar sobre la avenida Juárez, en su cruce con la calle Del Federalismo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Presuntamente el sujeto se dirigia hacia la avenida Israel Cavazos.

Paramédicos confirmaron que la víctima, de entre 50 y 55 años de edad, ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada. Elementos de la Policía de Guadalupe acordonaron la zona y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) realizó las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM