Encuentran a Hombre Muerto en el Cuarto de un Hotel en Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida al interior del cuarto de un hotel ubicado en la avenida Calzada Victoria y la calle Villagómez, en la colonia Industrial, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León. El hallazgo generó la movilización de las autoridades durante la noche del miércoles 15 y madrugada del jueves 16 de octubre.

Personal del hotel alertó a las autoridades sobre una persona inconsciente y pidieron el apoyo de rescatistas; sin embargo, al arribar los paramédicos al sitio confirmaron la muerte del hombre, que aparentemente no presentaba huellas de violencia. Minutos más tarde, los familiares del fallecido llegaron al lugar.

Las autoridades de Monterrey continúan investigando el caso para determinar la causa de muerte del hombre, del cual, no han revelado su identidad de manera oficial. Se espera que en las próximas horas den a conocer más detalles sobre este hecho que dejó a los familiares de la víctima con crisis nerviosa.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

