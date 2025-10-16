Caen Tres tras Persecución Desde Coahuila Hasta Nuevo León; Investigan Posible Patrulla Clonada

Un presunto intento de extorsión por parte de autoridades federales desató una persecución la madrugada de este jueves 16 de octubre que inició en territorio de Coahuila y culminó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de jóvenes viajaba en un camión de tres y media toneladas sobre la carretera 57, a la altura de la zona conocida como “Los Chorros”, cuando una patrulla de Protección Federal intentó detenerlos sin un motivo aparente.

Los transportistas, al sospechar que el vehículo oficial podría estar clonado, se comunicaron con sus superiores para advertir la situación. Ante el posible riesgo, los jefes de la línea les indicaron que no se detuvieran, lo que dio inicio a una persecución a gran velocidad por varios kilómetros.

Durante el trayecto, los ocupantes del camión realizaron llamadas de auxilio a las líneas de emergencia y denunciaron el hecho, informando que estaban siendo perseguidos y que sospechaban de un intento de robo. De inmediato, se interpuso una denuncia por el presunto robo del vehículo.

La persecución continuó por la Autopista Saltillo-Monterrey, donde el camión habría destrozado al menos tres plumas de las casetas de cobro. Finalmente, el recorrido terminó con un choque en el cruce de Santa Bárbara y el Bulevar Antonio L. Rodríguez, en la colonia Santa María, ya dentro del municipio de Monterrey.

La persecución terminó en la colonia Santa María en Monterrey

Al lugar arribaron diversas corporaciones de seguridad que lograron copar a los ocupantes del camión, sin que se registraran personas heridas; sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando los oficiales de Protección Federal que habían iniciado la persecución decidieron desistirse del operativo, argumentando que todo se trató de una “simple confusión”.

El camión de carga fue puesto a disposición de las autoridades municipales de Monterrey debido a los daños ocasionados durante el percance vial, mientras que las investigaciones continúan para determinar la autenticidad de la patrulla y esclarecer si realmente se trató de un intento de extorsión o de un malentendido operativo.

