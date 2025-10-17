Menor de Edad en Moto Muere Atropellado por Tráiler en el Libramiento Noroeste en Escobedo, NL

Un menor de edad que conducía una motocicleta perdió la vida tras ser arrollado por un tráiler en el Libramiento Noreste, a la altura de la calle Paseo de la Amistad, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente fue reportado minutos antes de las 05:00 de la tarde del jueves 17 de octubre.

A bordo de la motocicleta viajaban dos personas, una de ellas era el menor de 17 años de edad que iba conduciendo el vehículo y que perdió la vida al ser atropellado por la unidad de carga pesada. De acuerdo con lo informado, el operador del tráiler estaba ingresando a una pensión cuando embistió y arrastró al motociclista; su acompañante, un hombre de 21 años de edad, solo resultó con lesiones.

Trasladan cuerpo de menor atropellado en el Libramiento Noroeste al SEMEFO

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad hasta el punto donde ocurrió el accidente en el Libramiento Noroeste, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) arribaron al lugar para llevar a cabo la investigación del caso.

Tras confirmarse la muerte del joven de 17 años de edad, que no ha sido identificado de manera oficial, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se trasladó hasta el sitio para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo para la autopsia de ley. Se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles sobre el presunto responsable de su muerte.

Debido a estas diligencias, en esta zona del Libramiento Noroeste se registró una intensa carga vehicular por varias horas, aproximadamente desde las 05:00 de la tarde que ocurrió el accidente entre el motociclista y el conductor del tráiler, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

