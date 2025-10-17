Muere Motociclista al Chocar en la Carretera a Colombia en Salinas Victoria, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un señalamiento tipo bandera, cuando circulaba sobre la Carretera a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes 17 de octubre a la altura de la intersección con el Interpuerto.

Se presume que el accidente se originó debido a que el conductor perdió el control de la motocicleta luego de que otro vehículo le cerrara el paso, esto habría provocado que el motociclista saliera proyectado y terminara chocando contra el camellón y el señalamiento tipo bandera.

Paramédicos se movilizaron hasta este punto de la Carretera a Colombia, donde ocurrió el accidente, para brindar los primeros auxilios al conductor de la motocicleta; sin embargo, luego de valorarlo se dieron cuenta que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que, confirmaron su fallecimiento y dieron aviso a las autoridades de seguridad.

Acordonan Carretera Colombia por muerte de motociclista

Elementos de la Policía de Salinas Victoria recibieron el reporte del motociclista muerto en la Carretera a Colombia, y arribaron hasta el lugar para llevar a cabo el acordonamiento de la zona. El carril de alta velocidad, donde quedó tendido el cuerpo del conductor, fue cerrado por varios minutos mientras se realizaban las indagatorias.

Detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y peritos también se trasladaron al sitio para comenzar con la investigación del caso y realizar el levantamiento del cuerpo del hombre de aproximadamente 40 años de edad que no ha sido identificado de manera oficial. En el área hay cámaras de seguridad que ayudarán a esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

