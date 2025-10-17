Detienen a Hombre por Exhibicionismo Frente a Estudiantes en el Área Médica de la UANL

La Policía de Monterrey detuvo a un hombre acusado de exhibicionismo frente a un grupo de jóvenes estudiantes en el área médica de la ciudad, un hecho que causó indignación y preocupación entre la comunidad universitaria.

El detenido fue identificado como Ángel Gustavo, de 26 años de edad, quien fue capturado tras ser denunciado por realizar actos lascivos frente a decenas de estudiantes. De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en el cruce de Jaumave y Jardín de Babilonia, en la colonia Jardín de las Mitras, donde la presencia del sujeto fue grabada y denunciada en redes sociales, lo que permitió acelerar su localización.

Video: Detienen a Presunto Exhibicionista Denunciado por Estudiantes en Área Médica de la UANL

Noticia relacionada: Estudiantes Captan y Enfrentan a Exhibicionista en Facultad de Medicina de la UANL

Video se hace viral y lo detienen

Elementos de la Policía de Monterrey lograron detenerlo horas después de que las imágenes se hicieran virales. Durante su arresto, el joven habría agredido a los uniformados. Las autoridades informaron que conducía un vehículo con placas para personas con discapacidad, lo que habría facilitado que pasara desapercibido.

Vecinos y estudiantes señalaron que esta zona, cercana al área médica de la UANL, es frecuentemente escenario de robos y otras situaciones de riesgo. Aunque la autoridad municipal implementó patrullajes esta mañana, los jóvenes piden que estos operativos sean constantes y no solo una reacción ante hechos virales.

Además, se reportó que una cámara de monitoreo ubicada en el plantel educativo no habría detectado la conducta delictiva, pese a estar conectada al sistema C4 inteligente de Monterrey, lo que generó cuestionamientos sobre su funcionamiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la denuncia ciudadana y aseguraron que reforzarán la vigilancia permanente en la zona universitaria.

Historias recomendadas: