Fiscalía de Nuevo León Confirma que Muertes de Dos Menores en Escobedo Fueron Accidentes

Tras la reunión de la Mesa de Seguridad llevada a cabo este viernes 17 de octubre en Palacio de Gobierno, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que las muertes de dos menores registradas recientemente en el municipio de Escobedo fueron accidentes.

El primer caso ocurrió en la colonia Nueva Esperanza, donde Anderson, un niño de apenas seis años, falleció asfixiado dentro de un contenedor de ropa mientras jugaba a las escondidas. De acuerdo con las investigaciones, el menor ingresó al depósito sin poder salir, lo que le provocó la falta de aire.

Video: Confirma Fiscal Muerte Accidental de Dos Menores Asfixiados en Escobedo

El segundo hecho tuvo lugar en la colonia San Marcos, donde un bebé de cuatro meses, identificado como Gael Salvador, perdió la vida tras asfixiarse accidentalmente con una bolsa de plástico. Aunque fue trasladado a una clínica cercana, los médicos confirmaron que el pequeño ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

El fiscal Flores Saldívar explicó que ambos casos fueron revisados por la autoridad ministerial y que las investigaciones concluyeron que no hubo indicios de violencia ni responsabilidad de terceros.

Uno fue en un cesto de ropa donde el niño, jugando, se metió y se asfixió; el otro lamentablemente con una bolsa de plástico

Autoridades reiteraron el llamado a madres, padres y cuidadores para mantener una vigilancia constante sobre los menores, especialmente en espacios domésticos o de juego, a fin de evitar situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad. Las autoridades municipales y estatales continuarán reforzando campañas de prevención y concientización sobre accidentes infantiles dentro del hogar.

