Recorrido del Festival de Calaveras Monterrey 2025: ¿Cuándo y a Qué Hora Será el Desfile?

La fecha del Día de Muertos se acerca y con ello el Festival de Calaveras Monterrey 2025 que ya prepara su sexta edición con el desfile Regios Hasta Los Huesos. Aquí en N+ Monterrey te compartimos la fecha, el horario y todos los detalles del recorrido que necesitas conocer para disfrutar de esta experiencia que ya se convirtió en una tradición.

La sexta edición del desfile de calaveras en Monterrey, realizado en honor al Día de Muertos se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre a las 04:00 de la tarde en el Centro de la ciudad. Es un evento gratuito al que pueden asistir personas de todas las edades, en el que participarán más de 3 mil personas caracterizadas en 70 comparsas y más de 15 carros alegóricos.

Recorrido del desfile de calaveras 2025 en Monterrey

El desfile del Festival de Calaveras Monterrey 2025 iniciará a las 04:00 de la tarde en las calles Juan Zuazua y Padre Raymundo. El recorrido continuará desde Zuazua hasta la calle Washington, y regresará por la calle Ignacio Zaragoza para finalizar en el punto de partida.

Esto quiere decir que el desfile de calaveras, que estará integrado por diferentes comparsas y carros alegóricos, dará una vuelta alrededor de la Plaza Zaragoza, la Macroplaza y la Explanada de los Héroes, en el Centro de Monterrey.

Cabe destacar que en este Festival de Calaveras Monterrey 2025, será homenajeado Mauricio Fernandez Garza, exalcalde de San Pedro, quien falleció el pasado 22 de septiembre a los 75 años de edad debido al cáncer.

