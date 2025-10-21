¿Cuándo Cae Día de Muertos 2025 y Cuántos Días Faltan? Así Se Celebra la Fecha en México

Para los mexicanos, el Día de Muertos es una fecha de celebración y tradiciones que se remonta a la época prehispánica. De acuerdo con esta visión, las almas de los difuntos regresan al mundo de los vivos para convivir con sus familiares y nutrirse de la esencia de las ofrendas que se colocan en su honor. En N+ te explicamos cuándo cuándo es el día de muertos y cuántos días faltan.

La tradición prehispánica se sincretizó con las creencias católicas de los españoles hasta evolucionar a la fiesta de Día de Muertos que se conoce hoy en día. Los pueblos originarios sincronizaron la veneración de sus muertos con el Calendario Cristiano, que a su vez coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz.

Si es una de tus celebraciones favoritas, te explicamos ¿Cuándo se Pone la Ofrenda 2025 a Mascotas y Qué Debe Llevar? Este Día 'Llegan' Perros y Gatos, así como Todos los Desfiles, Marchas y Procesiones por Día de Muertos 2025 en CDMX: Fechas y Lugares.

Video: Comienza la Venta de Cempasúchil en Ciudad Juárez por Temporada del Día de Muertos

El Día de Muertos se celebra en todo México, por lo mismo es tan diverso como regiones tiene el país. Aunque existen similitudes en la festividad, cada estado tiene su particular forma de destacar.

¿Cuándo Cae el Día de Muertos en 2025 y Cuántos Días Faltan?

La celebración de Día de Muertos se realiza los días 1 y 2 de noviembre, aunque desde días antes inicia con la colocación de los altares u ofrendas a los seres queridos. Este 2025, el día 1 de noviembre será sábado, mientras que el día 2 cae en domingo.

De acuerdo con el calendario católico el 1 de noviembre corresponde a los niños fallecidos o "Muertos Chiquitos", mientras que el día 2 es el día de los Fieles Difuntos, es decir los adultos.

Aunque en años más recientes, las creencias se han extendido desde el día 28 de octubre. De modo que se cree que ese día visitan la ofrenda aquellas personas que fallecieron de forma trágica; por violencia o accidentes.

Mientras que el 30 y 31 de octubre se dedican a niños que murieron sin ser bautizados.

Contando a partir de este 21 de Octubre faltan 10 días para el Día de Todos Los Santos (1 de Noviembre) y 11 días para el Día de los Muertos (2 de Noviembre).

Si quieres saber cuándo colocar tu altar, te contamos: ¿Cuándo se Pone la Ofrenda de Día de Muertos en México y Qué Día se Quita? Significado

Para las familias, el Día de Muertos es una oportunidad para conectar con las almas de sus seres queridos fallecidos. Foto: Cuartoscuro.

¿Cómo se celebra el Día de Muertos en México?

Al tratarse de una de las celebraciones más representativas para los mexicanos, las calles de todo el país se llenan de color, misticismo y catrinas.

Las familias adornan las tumbas de sus seres queridos con la característica flor de cempasúchil, mientras que en sus casas les colocan ofrendas en espera de su visita.

Este ritual logra que la noche del 1 y 2 de noviembre los panteones luzcan de un brillante color naranja, producto de la mezcla de la luz de las velas y la flor de cempasúchil.

De hecho, otra de las creencias versa sobre la idea de crear caminos con pétalos de flor de cempasúchil que funcionen como guía para que las almas de los fallecidos lleguen a casa desde el "Mictlán".

Dado que se trata de una celebración para todo México, en lugares como Tláhuac en Ciudad de México, Janitzio en Pátzcuaro, Michoacán. y Oaxaca al sur de la República Mexicana se han hecho famosos por sus celebraciones.

Además, las familias colocan altares en sus casas en los que colocan comida, bebida y posesiones favoritas de los familiares fallecidos. En espera de que éstos los visiten durante el 1 y 2 de noviembre.

En calles de todo el país se pueden observar figuras alusivas a La Catrina, cuyo origen se remonta a principios del Siglo XX con la "Calavera Garbancera", una crítica social creada por el grabador Guadalupe Posada.

Las calles de Ciudad de México se llenan de flores de Cempasúchil y figuras de catrinas y catrinas. Foto: Cuartoscuro.

Historias Recomendadas