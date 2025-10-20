Como parte de las celebraciones por el Día de Muertos en la Ciudad de México (CDMX) habrá varias actividades gratuitas que podrás disfrutar en familia, entre ellas, las ofrendas monumentales. En N+ te decimos a partir de cuándo podrás admirarlas y cómo puedes llegar a los altares más grandes que habrá.

Las autoridades capitalinas presentaron las actividades que habrá por el Día de Muertos, en N+ te compartimos CDMX Presenta Cartelera Oficial de Día de Muertos 2025: Estos Eventos Habrá en Octubre-Noviembre. Con una programación de más de 400 actividades gratuitas en las 16 alcaldías.

Video: Cempasúchil, Símbolo del Día de Muertos e Impulso Económico para Productores

En la CDMX habrá seis mega ofrendas en diferentes alcaldías con el fin de descentralizar la cultura para que las celebraciones lleguen a más personas, así dio a conocer Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su conferencia de prensa del pasado 17 de octubre.

Nota relacionada: Estas Son las Actividades en Chapultepec para Celebrar el Día de Muertos 2025.

¿Cómo llegar a las mega ofrendas en la CDMX?

En la alcaldía Xochimilco quedará instalada el próximo sábado 25 de octubre de 2025 y permanecerá hasta el 2 de noviembre de 2025. Su ubicación en el Deportivo Xochimilco , ubicado en Francisco Goitia S/N, Santiago Tepalcatlalpan, C.P. 16095, CDMX. Para llegar puedes usar el Metro y llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2, que conecta con el Tren Ligero, debes bajarte hasta la última estación. Toma en cuenta que hay servicio alternativo de RTP hacia la estación de Ciudad Jardín, debido a las obras de remodelación.

, ubicado en Francisco Goitia S/N, Santiago Tepalcatlalpan, C.P. 16095, CDMX. Para llegar puedes usar el Metro y llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2, que conecta con el Tren Ligero, debes bajarte hasta la última estación. Toma en cuenta que hay servicio alternativo de RTP hacia la estación de Ciudad Jardín, debido a las obras de remodelación. Mixquic , Tláhuac: del 1 al 9 de noviembre. El transporte público que te deja más cerca es la ruta que va hacia San Andrés Mixquic o Metro Tláhuac de la L12 .

, Tláhuac: del 1 al 9 de noviembre. El transporte público que te deja más cerca es la ruta que va hacia o . Zócalo : la mega ofrenda de este año está dedicada a Tonantzin, deidad mesoamericana, la forma más fácil de llegar es bajarte en la estación Zócalo/ Tenochtitlán L2 del Metro o en Pino Suárez de la Línea 4 del Metrobús . Estará del 25 de octubre al 2 de noviembre.

: la mega ofrenda de este año está dedicada a Tonantzin, deidad mesoamericana, la forma más fácil de llegar es bajarte en la estación o en de la Línea 4 del . Estará del 25 de octubre al 2 de noviembre. Parque Tezozómoc : del 31 de octubre al 9 de noviembre: Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410. El transporte que te deja más cerca es la estación Rosario o UAM-Azcapotzalco de la Línea 6 Metro o bien, la parada de Metrobús Tezozómoc L6 .

: del 31 de octubre al 9 de noviembre: Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410. El transporte que te deja más cerca es la estación o de la Línea 6 Metro o bien, la parada de . Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero: a partir del 1 al 9 de noviembre. Metro Instituto del Petróleo y Metrobús Euzkaro de la Línea 1 son las estaciones más cercanas.

Historias recomendadas:

FBPT