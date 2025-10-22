Cortes de Agua Hoy en 3 Municipios de Nuevo León: Lista de 52 Colonias Afectadas
Son 52 colonias de tres municipios diferentes las que se quedarán sin agua potable por algunas horas a partir de este miércoles 22 de octubre
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que habrá cortes de agua en 52 colonias de tres diferentes municipios de Nuevo León, debido a los trabajos de modernización que realizarán en el Tanque San Miguel 1. El servicio será suspendido por varias horas en Apodaca, Juárez y Guadalupe.
Noticia relacionada: Anuncian Cortes de Agua en Juárez, Nuevo León: ¿Cuándo Será? y Lista de Colonias Afectadas
Esta modernización se hace con el objetivo de facilitar los mantenimientos preventivos y correctivos para controlar el suministro del tanque en menor tiempo. Los cortes de agua en los municipios de Apodaca, Juárez y Guadalupe iniciarán este miércoles 22 de octubre a las 10:00 de la noche, de acuerdo con lo informado por Agua y Drenaje de Monterrey.
Se espera que el servicio de agua potable se restablezca una vez terminen los trabajos de modernización Agua y Drenaje de Monterrey en el Tanque San Miguel 1 que se encuentra en el municipio de Guadalupe, es decir, al siguiente día, el jueves 23 de octubre a las 08:00 de la mañana.
Lista de colonias que se quedarán sin agua en Nuevo León
Acá te compartimos la lista de las 52 colonias que se verán afectadas por los cortes de agua en los municipios de Apodaca, Juárez y Guadalupe, Nuevo León, hoy miércoles 22 de octubre a partir de las 10:00 de la noche.
Apodaca
- Arbolada Fraccionamiento
- Bosque Boreal
- Bosque Real
- Bosques de San Miguel
- Caoba Residencial
- Fraccionamiento Industrial
- San Carlos
- Fraccionamiento Industrial SG
- Fuentes de Santa Lucía
- Hacienda El Campanario
- Hacienda Las Margaritas (todos los sectores)
- Jardines de San Patricio
- Joyas del Pedregal
- La Asunción
- Las Flores
- Loma de la Paz
- Los Colibríes
- Los Olmos
- Los Olivos Residencial
- Modena Residencial
- Misión Real
- Misión San Pablo
- Paseo de la Loma
- Portal de Huinalá
- Praderas de Huinalá
- Privada Cerezo
- Privadas Canteras
- Privalia Huinalá
- Punta Nizuc
- Real de Apodaca
- Reserva Acanto
- Residencial Accadia
- Residencial San Benito
- Riberas de Huinalá
- Santa Anita
- Valle San Miguel
- Valterra Residencial
Juárez
- Anzures
- Demas
- La Toscana
- Lomas Anzures
- Lomas de Fátima
- Los Puertos
- Portal del Valle
- Praderas de San Juan
- Residencial Anzures
- URBI Villa del Real
- Villas Anzures
Guadalupe
- Bello Amanecer
- Fuentes de San Miguel
- Parque industrial DAVISA
- Rivieras de Guadalupe
