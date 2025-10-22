Cortes de Agua Hoy en 3 Municipios de Nuevo León: Lista de 52 Colonias Afectadas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que habrá cortes de agua en 52 colonias de tres diferentes municipios de Nuevo León, debido a los trabajos de modernización que realizarán en el Tanque San Miguel 1. El servicio será suspendido por varias horas en Apodaca, Juárez y Guadalupe.

Esta modernización se hace con el objetivo de facilitar los mantenimientos preventivos y correctivos para controlar el suministro del tanque en menor tiempo. Los cortes de agua en los municipios de Apodaca, Juárez y Guadalupe iniciarán este miércoles 22 de octubre a las 10:00 de la noche, de acuerdo con lo informado por Agua y Drenaje de Monterrey.

Se espera que el servicio de agua potable se restablezca una vez terminen los trabajos de modernización Agua y Drenaje de Monterrey en el Tanque San Miguel 1 que se encuentra en el municipio de Guadalupe, es decir, al siguiente día, el jueves 23 de octubre a las 08:00 de la mañana.

Lista de colonias que se quedarán sin agua en Nuevo León

Acá te compartimos la lista de las 52 colonias que se verán afectadas por los cortes de agua en los municipios de Apodaca, Juárez y Guadalupe, Nuevo León, hoy miércoles 22 de octubre a partir de las 10:00 de la noche.

Apodaca

Arbolada Fraccionamiento

Bosque Boreal

Bosque Real

Bosques de San Miguel

Caoba Residencial

Fraccionamiento Industrial

San Carlos

Fraccionamiento Industrial SG

Fuentes de Santa Lucía

Hacienda El Campanario

Hacienda Las Margaritas (todos los sectores)

Jardines de San Patricio

Joyas del Pedregal

La Asunción

Las Flores

Loma de la Paz

Los Colibríes

Los Olmos

Los Olivos Residencial

Modena Residencial

Misión Real

Misión San Pablo

Paseo de la Loma

Portal de Huinalá

Praderas de Huinalá

Privada Cerezo

Privadas Canteras

Privalia Huinalá

Punta Nizuc

Real de Apodaca

Reserva Acanto

Residencial Accadia

Residencial San Benito

Riberas de Huinalá

Santa Anita

Valle San Miguel

Valterra Residencial

Juárez

Anzures

Demas

La Toscana

Lomas Anzures

Lomas de Fátima

Los Puertos

Portal del Valle

Praderas de San Juan

Residencial Anzures

URBI Villa del Real

Villas Anzures

Guadalupe

Bello Amanecer

Fuentes de San Miguel

Parque industrial DAVISA

Rivieras de Guadalupe

