Cierre Vial por Festejo de San Judas Tadeo en Monterrey: Calles Cerradas y Rutas Alternas

El 28 de octubre se celebra a San Judas Tadeo, considerado el patrono de las causas difíciles y desesperadas; sin embargo, las festividades inician desde antes, es por ello que, a partir del 25 de octubre se llevarán a cabo cierres viales en la zona centro de la ciudad, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

Este viernes 24 de octubre, oficiales de la Policía de Monterrey iniciaron con los operativos de seguridad en la zona del Santuario de San Judas Tadeo, ubicado en la calle 5 de Mayo. En la zona también se implementarán operativos de vialidad y cierre de calles, en los que trabajaran policías municipales y elementos de Tránsito.

Los cierres viales se llevarán a cabo del sábado 25 al martes 28 de octubre, en los alrededores del Santuario de San Judas Tadeo, es decir, en la calle 5 de Mayo, entre Martín de Zavala y Porfirio Díaz, para seguridad de los feligreses que asistan a las celebraciones y para los vecinos de la zona.

Video: Arranca Cierres Viales por Fiesta Patronal en Centro de Monterrey

Rutas alternas ante cierre de calles por festejo de San Judas Tadeo en Monterrey

Ante los cierres de estas calles, si te diriges a la zona centro de la ciudad de Monterrey, te recomendamos tomar como ruta altera la calle Martín Zavala al norte y posteriormente la calle Matamoros al oriente. Quienes transitan por las calles Miguel Nieto y Ramón Corona al sur, tendrán que dar vuelta en Modesto Arreola al oriente, para luego tomar la calle Serafín Peña de nuevo hacia el sur y posteriormente 5 de Mayo al oriente.

Además, las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informaron que por la calle Washington al poniente no hay cierres, por lo que, los vehículos podrán circular sin problemas en este sentido. Recuerda que estos cierres viales durarán hasta el 28 de octubre, día en el que se celebra a San Judas Tadeo.

