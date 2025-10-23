Maestra Protege a sus Alumnos Bajo sus Bancas Durante Balacera en Colonia Croc, en Monterrey

En un video fue captado el momento en el que una maestra de quinto grado de la Escuela Primaria Profesora Elvira Sepúlveda protegió a sus alumnos durante una balacera en la colonia Croc, en Monterrey. El hecho se registró la mañana de este jueves 23 de octubre, en las faldas del Cerro del Topo Chico.

En los primeros minutos de la grabación se escucha a la maestra pedir a sus alumnos que no levanten la cabeza, mientras ella intentar continuar con la clase tratando de distraer a los estudiantes de las detonaciones de arma de fuego que se escuchan afuera, esto para mantener la tranquilidad de los menores al interior del aula.

Quien me quiere decir, ahí donde están sin levantar la cabeza, (un estudiante responde) tú Max, la tabla del ocho

Al mismo tiempo que el alumno de quinto de primaria dice la tabla del 8, se escuchan los disparos del enfrentamiento armado que estaba ocurriendo afuera, sobre la calle Derecho de Huelga en la colonia Croc, al norte de la ciudad de Monterrey, hecho que dejó como saldo un policía herido, dos vehículos asegurados y al menos un detenido.

Maestra recuerda cómo calmó a sus alumnos de preescolar durante balacera en Monterrey

Hace 14 años, quedó documentado en video una situación similar en el Jardín de Niños Alfonso Reyes, ubicado en la colonia la Estanzuela, en la ciudad de Monterrey. La maestra Martha Rivera logró mantener tranquilos a sus alumnos de tercer año de preescolar mientras afuera de la escuela se registraba una balacera.

El video, grabado por la misma profesora en 2011, se volvió viral y provocó el reconocimiento de instituciones como el Premio Alas Bid, que le fue otorgado a la maestra Martha Rivera como "Mejor Educadora" y el cual recibió de las manos de la cantante Shakira en 2012, un año después de lo ocurrido.

