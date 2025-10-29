Automovilista se Impacta Contra Muro de una Plaza Pública en Monterrey

La mañana de este miércoles 29 de octubre un hombre chocó contra una pared de concreto en el cruce de la calle Paseo de los Fresnos y Puerta del Sol en la colonia Colinas de San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León. El percance movilizó a elementos de seguridad y generó daños tanto en la estructura de un parque público como en un vehículo estacionado en la zona.

El accidente vial ocurrió cuando el conductor de un automóvil perdió el control del volante mientras circulaba presuntamente a exceso de velocidad. El vehículo se impactó contra una pared de concreto que forma parte de un parque público, lo que ocasionó daños en la estructura.

Durante el accidente, el automóvil también derribó una mufa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual se utiliza para cubrir cableado durante las lluvias, y terminó golpeando un auto color rojo que se encontraba estacionado a pocos metros del sitio. En el lugar no se reportaron personas lesionadas.

Vecinos denuncian cruce peligroso tras accidente vial en la colonia Colinas de San Jerónimo

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente. Hasta este punto también llego una grúa para retirar los vehículos dañados mientras que elementos de seguridad acordonaban la zona con el fin de evitar otros percances tras la ruptura de la mufa y el daño que registró la pared.

Vecinos mencionaron que en ese cruce los accidentes son muy comunes, ya que algunos automovilistas suelen manejar a exceso velocidad, por lo que solicitaron la instalación de señalamientos o reductores de velocidad para prevenir más percances en el sector y prevenir incidentes mayores.

