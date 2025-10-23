Localizan con Vida a Traileros Desaparecidos en Allende, Nuevo León; Declararán ante Fiscalía

Ya fueron localizados con vida los dos traileros y la mujer que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 18 de octubre tras salir del municipio de Allende, Nuevo León, con rumbo a Reynosa, Tamaulipas; así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León este jueves 23 de octubre.

Noticia relacionada: Fiscalía de Nuevo León Investiga Desaparición de 3 Traileros que Viajaban de Allende a Reynosa

De acuerdo con lo informado por las autoridades, aparentemente las tres personas fueron abandonadas en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y posteriormente ellos solos se trasladaron a Allende, Nuevo León, para reunirse con sus familiares. Fue al llegar a su domicilio cuando dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes acudieron para comenzar las primeras investigaciones del caso.

José Luis Garza Guerra de 27 años de edad, Ivan Alejandro Oyervides Ayala de 29 años de edad, y Britany Paola Esquivel Oyervide de 24 años de edad, presentaban algunos golpes en diferentes partes del cuerpos y serán trasladados a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León, que se encuentra en la zona centro de Monterrey.

¿Qué se sabe de la desaparición de los dos traileros y una mujer en Reynosa?

Los datos que se tienen sobre el caso de los dos traileros y la mujer desaparecidos es que habían viajado en un tráiler desde el municipio de Allende, Nuevo León, con dirección a Reynosa, Tamaulipas, presuntamente para comprar maquinaria y quizá otra unidad de carga pesada. Sus familiares informaron que la última vez que supieron de ellos antes de su desaparición fue al rededor de las 23:45 horas del sábado, hora en la que ya habían llegado a un hotel del estado vecino.

Hasta el momento, es toda la información que se tiene sobre la desaparición de José Luis Garza Guerra, Ivan Alejandro Oyervides Ayala y Britany Paola Esquivel Oyervide. Se está a la espera de que rindan su declaración en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León para conocer más detalles del caso.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza | N+

SHH