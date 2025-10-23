Hombre Golpea a su Pareja por sus Mensajes en el Celular y es Detenido en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre señalado de golpear a su pareja luego de que presuntamente le encontró mensajes en el celular que no fueron de su agrado. Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en la colonia Indeco Naranjo.

Noticia relacionada: Golpea Hombre a su Esposa Cuando Dormía en Guadalupe, NL

Las autoridades municipales fueron alertadas por el C4, quienes recibieron una llamada de auxilio reportando una situación de violencia familiar en el cruce de las calles Andador Pinos Oriente y Colorines. Al llegar, los policías entrevistaron a la víctima, quien dijo que luego de reclamarle por los mensajes, el hombre la golpeó y después intentó ahorcarla.

Debido a estos señalamientos, la pareja de la víctima, identificado como Oscar Eduardo Jair L. de 26 años de edad, fue detenido por los policías en la colonia Indeco Naranjo, en el municipio de Monterrey. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Video: Detienen a Hombre por Golpear a Pareja en Monterrey; Le Reclamaba por Mensajes en el Celular

Hombre golpea a su esposa mientras dormía en Guadalupe, Nuevo León

En el Área Metropolitana de Monterrey se han registrado diversos casos de violencia entre parejas, como el que ocurrió a finales del mes de abril de este 2025. Un hombre fue detenido luego de golpear a su esposa mientras ella dormía, quien al despertar debido a la agresión, corrió a proteger a su hijo para evitar que también lo violentara físicamente.

Elementos de la Policía de Guadalupe se trasladaron hasta la colonia Los Faisanes, donde ocurrieron los hechos, y detuvieron al hombre identificado como Ángel "N" de 33 años de edad, quien presuntamente llegó intoxicado a su casa. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para investigarlo por casos de violencia familiar.

Con información de Ceani Mariño | N+

