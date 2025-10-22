Pareja es Asesinada a Balazos en su Casa en Escobedo, Nuevo León

Una pareja fue asesinada a balazos en una casa que ya había sido denunciada ante las autoridades como un supuesto punto de venta de droga en Escobedo, Nuevo León. El ataque armado se registró durante la noche del martes 21 de octubre en una propiedad de la calle Perico, en la colonia Villas de San Francisco.

Testigos relataron que los presuntos delincuentes llegaron al lugar en un vehículo, abrieron fuego contra la pareja y posteriormente, huyeron con rumbo desconocido. El hecho generó la movilización de la Policía de Escobedo, quienes arribaron al domicilio donde encontraron a las dos personas sin vida.

De acuerdo con el reporte de los policías, en el porche de la casa encontraron a una mujer y su pareja fue hallada en una de las habitaciones, ambos asesinados con armas de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Magdalena, quien tenía un impacto en el cráneo, y el hombre de entre 25 y 30 años de edad, presentaba una herida un balazo en la frente.

Trasladan cuerpos e inician investigaciones por doble homicidio en Escobedo

La zona fue acordonada por los elementos de la Policía de Escobedo y Fuerza Civil, quienes esperaron la llegada de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar con las indagatorias correspondientes, así como al personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el levantamiento y el traslado de los cuerpos para la autopsia de ley.

A decir de los vecinos del lugar ya había sido señalado como un punto de venta de droga, donde autoridades de Escobedo ya cuentan con la característica de los agresores y el vehículo en el que huyeron; sin embargo, hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por este doble homicidio.

