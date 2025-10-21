Asesinan a Joven tras Salir de su Casa en la Colonia Real de Cumbres, en Monterrey

Al rededor de las 10:00 de la noche del lunes 20 de octubre, un hombre fue asesinado a balazos en las calles de la colonia Real de Cumbres, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aparentemente, la víctima fue perseguida por los presuntos responsables del homicidio desde que salió de su casa.

El hombre, quien presuntamente era habitante de la colonia Vista Hermosa, fue asesinado sobre las calles Cedro y Cerezo. Su cuerpo quedó boca abajo, con un disparo en la cabeza y junto a dos proyectiles percutidos de arma corta. De acuerdo con los primeros reportes, los hombres armados lo siguieron y al tenerlo cerca le dispararon en al menos dos ocasiones.

El hecho generó la movilización de los elementos de la Policía de Monterrey, quienes acordonaron la zona del crimen para llevar a cabo las diligencias correspondientes, luego de que los paramédicos de la Cruz Roja confirmaran que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las heridas de bala.

Las autoridades de seguridad informaron que la víctima fue identificada como Miguel Gustavo Carvajal de 25 años de edad, quien vestía ropa negra y sandalias cuando fue víctima de la agresión con arma de fuego en la colonia Real de Cumbres, en Monterrey. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por este homicidio.

Otra agresión se registró recientemente en la ciudad de Monterrey, donde un joven de resultó herido en la colonia Valle Verde, esto luego de que un grupo de jóvenes lo golpearan con un bate de béisbol, presuntamente durante una pelea que se desarrolló en en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y Fidel Velázquez.

En este caso, el joven únicamente resultó con heridas, por lo que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en el Centro de Monterrey. Los agresores, que lograron huir del lugar, aún son buscados por las autoridades para su captura.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

