Hombre es Asesinado a Cuchilladas Durante Fiesta en Santa Catarina, NL; Hay 11 Detenidos

Una riña ocurrida durante una reunión en la colonia San Ildefonso, en el municipio de Santa Catarina, dejó como saldo una persona muerta, otra lesionada y once personas detenidas. El incidente tuvo lugar la madrugada de este lunes 20 de octubre en un domicilio ubicado sobre la calle 16 de Septiembre. De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se llevaba a cabo una reunión en la que varias personas convivían consumiendo bebidas alcohólicas.

En medio del encuentro, surgió una disputa que rápidamente escaló a la violencia, terminando en un ataque con arma blanca entre los asistentes. Durante el altercado, uno de los hombres, identificado por vecinos con el apodo de "La Garza", fue apuñalado mortalmente. Otra persona, conocida como "El Amalito", resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue posteriormente llevado a la Clínica 7 del IMSS, en el municipio de San Pedro Garza García, donde lamentablemente perdió la vida horas después.

La Policía de Santa Catarina, en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, inició un operativo de búsqueda que culminó con la detención de 11 personas detenidas en el sitio. Las autoridades aún no han dado a conocer las identidades oficiales de las víctimas ni del detenido.

El lugar de los hechos fue acordonado por personal policial para el inicio de las investigaciones correspondientes. La Fiscalía de Justicia de Nuevo León trabaja en recabar testimonios y evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió la agresión y cuál fue el móvil que detonó el pleito. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

