Localizan Sin Vida a Senderista Que Cayó a un Barranco en el Pico UDEM en San Pedro

Un operativo de rescate desplegado por Protección Civil Nuevo León logró localizar sin vida este lunes 20 de octubre a un senderista que cayó a un barranco en la zona del Pico UDEM, en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:57 horas, cuando dos hombres realizaban senderismo en un área montañosa de difícil acceso ubicada entre Rancho Alta Vista, Candelaria, Ticoman y Prados de la Sierra. Durante la excursión, uno de ellos perdió el equilibrio y cayó por un barranco.

El acompañante fue quien reportó el accidente y, gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate, fue localizado y rescatado con vida mediante el uso de un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León.

Localizan a hombre sin vida en San Pedro

Tras varias horas de búsqueda terrestre y aérea, apoyados con drones y brigadas especializadas, los rescatistas localizaron a Misael Martínez, de 40 años, quien vestía short negro y camisa azul. Lamentablemente, el hombre ya no contaba con signos vitales al momento de su hallazgo. Su cuerpo fue recuperado por personal especializado y trasladado para los procedimientos correspondientes.

La operación contó con la participación de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil San Pedro, la Brigada de Rescate de Montaña y el Grupo de Rescate en Montaña (GREM). Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las medidas de seguridad al realizar actividades de montaña y la recomendación de no ingresar a zonas de riesgo sin guía o equipo adecuado.

