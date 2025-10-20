Hombre es Detenido con Supuesta Bomba en Colonia Garza Nieto en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta en las calles de la colonia Garza Nieto, a quien le encontraron un presunto artefacto explosivo al interior de una bolsa de plástico.

Noticia relacionada: Hombre es Asesinado a Cuchilladas Durante Fiesta en Santa Catarina, NL; Hay 11 Detenidos

De acuerdo con lo reportado por las autoridades de Monterrey, el hombre identificado como Francisco Javier "N" de 39 años de edad, estuvo a punto de chocar con la patrulla mientras zigzagueaba en su bicicleta, en el cruce de las calles Lima y Valentín Canalizo, por lo que los policías le marcaron el alto y llevaron a cabo una revisión.

Al revisar al sujeto detectaron que portaba una bolsa de plástico con un objeto que simulaba ser un artefacto explosivo, con una hoja de papel que llevaba escrito: “Retirarse gente, peligro bomba”. Los elementos de la Policía de Monterrey dieron aviso de inmediato a las autoridades correspondientes y especializadas en estos casos.

Video: Detienen a Hombre con Supuesta Bomba Cuando Viajaba en Bicicleta en Monterrey

Autoridades confirman que la presunta bomba era falsa

Las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional que atendieron el reporte llevaron a cabo el análisis del supuesto artefacto explosivo, en el que determinaron que era falso, descartaron que se tratara de una bomba y explicaron que solo era un termostato envuelto con cinta adhesiva, por lo cual, aseguraron que no había ningún riesgo para quienes se encontraban en la zona.

El sujeto, Francisco Javier "N", fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación de los hechos y determinar cuál será si situación jurídica.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

SHH