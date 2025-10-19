Fans Captan a Cazzu en Antro de Monterrey Después de su Show

La rapera argentina Cazzu, una de las exponentes más importantes del trap latino, fue captada disfrutando de la vida nocturna regiomontana el sábado 18 de octubre luego de ofrecer un concierto en Monterrey. La artista, conocida también como “La Jefa del Trap”, sorprendió a sus fans al dejarse ver en uno de los antros más reconocidos del centro de la ciudad.

Después de conquistar al público regio con su show en un recinto muy conocido de Monterrey, Cazzu decidió continuar la noche celebrando en un antro de Barrio Antiguo, ubicado sobre la calle Padre Mier, en el corazón del centro de la ciudad. La presencia de la artista en el lugar no pasó desapercibida, y rápidamente comenzó a circular un video en redes sociales que la muestra descendiendo por las escaleras del antro.

En el clip viral se observa a Cazzu luciendo un llamativo atuendo rojo mientras baja del área VIP, acompañada por su equipo de seguridad y con una bebida en mano. Aunque no ofreció declaraciones ni posó para fotografías con el público, se mostró relajada, sonriente y disfrutando del ambiente.

Este tipo de apariciones suelen emocionar a sus seguidores, quienes no dudaron en comentar en redes lo "cercana" que se mostró la artista.

Cazzu deslumbra en Monterrey como parte de su gira internacional

Su visita a Monterrey, Nuevo León forma parte de su actual gira, que la ha llevado por varias ciudades de América Latina con llenos totales y una puesta en escena que mezcla su característico estilo urbano con una estética visual impactante.

Aunque por el momento no se ha confirmado si la cantante continuará su estancia en la ciudad de Monterrey o si ya partió rumbo a su próxima presentación, su breve paso por el centro de Monterrey dejó claro que además de dominar el escenario, también sabe cómo disfrutar de una buena noche de fiesta.

