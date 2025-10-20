Atacan a Joven a Batazos y lo Dejan Herido Durante Pelea en Monterrey

Un joven resultó herido tras ser agredido a batazos en una presunta pelea que se registró en calles de la colonia Valle Verde, en la ciudad de Monterrey. El hecho fue reportado a los cuerpos de emergencia que se movilizaron hasta el lugar para brindarse los primeros auxilios a la víctima.

Rescatistas de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y Fidel Velázquez, donde el joven quedó tendido en el suelo luego de que presuntamente participó en una pelea en la que otros jóvenes lo golpearon con un bate de béisbol.

Debido a las heridas que presentaba la víctima, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en el Centro de Monterrey. Mientras tanto, los agresores que huyeron del lugar, son buscados por las autoridades para su detención.

Golpean con bate a hombre en situación de calle y lo dejan herido en Escobedo

El pasado 17 de octubre un hombre en situación de calle fue encontrado herido en un terreno baldío del municipio de Escobedo, luego de que presuntamente fue agredido con un bate de béisbol. El hallazgo se registró en la lateral del Anillo Periférico y la avenida Águila Real, a un costado de una construcción ubicada en la colonia Villas de San Francisco.

Fueron vecinos del sector quienes reportaron la presencia del hombre tirado sobre la maleza, por lo que, de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades. Elementos de Protección Civil de Escobedo y de la Policía Municipal acudieron al lugar para auxiliar a la víctima que fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

