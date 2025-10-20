Muere Ciclista Atropellado en la Avenida Miguel Alemán en Guadalupe, Nuevo León

Un accidente se registró la mañana de este lunes 20 de octubre en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Las Américas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Un hombre que circulaba en su bicicleta fue atropellado por un vehículo y terminó debajo de un automóvil en plena vía pública, perdiendo la vida en el lugar.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, un ciclista cuya identidad aún no ha sido confirmada, se desplazaba por la zona y fue impactado por un vehículo. Según el testimonio del conductor involucrado, el ciclista apareció repentinamente en su trayectoria y, a pesar de intentar frenar, no logró evitar el impacto.

Video: Atropellan a Ciclista Queda Bajo Carro en Avenida Miguel Alemán y Las Américas en Guadalupe

Elementos de Protección Civil realizaron maniobras de rescate

Elementos de Protección Civil del Estado de Nuevo León acudieron rápidamente al lugar, donde ya se había montado un operativo de rescate. El hombre quedó atrapado bajo un vehículo en color plata, que circulaba con dirección hacia la Avenida Miguel de la Madrid y Morones Prieto. A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, se confirmó su fallecimiento en el sitio.

El accidente provocó un cierre parcial de la avenida Las Américas en su cruce con Miguel Alemán, lo que generó un importante caos vial, especialmente para quienes se dirigían desde San Nicolás de los Garza hacia Guadalupe o el sur de Monterrey. Personal de Tránsito del municipio de Guadalupe también participó en las labores para desviar la circulación y acordonar la zona.

Noticia relacionada: Habitantes de San Pedro se Manifiestan por el Retiro de la Ciclovía en la Avenida Alfonso Reyes

Fue un guardia de seguridad de un hospital privado cercano quien realizó la llamada de auxilio a Protección Civil de Nuevo León tras presenciar el hecho. Las autoridades realizaron las maniobras pertinentes para rescatar el cuerpo y posteriormente iniciaron el acordonamiento del área, en espera de los servicios periciales y el levantamiento correspondiente. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la identidad de la víctima para poder notificar a sus familiares.

Historias recomendadas:

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR