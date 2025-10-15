Habitantes de San Pedro se Manifiestan por el Retiro de la Ciclovía en la Avenida Alfonso Reyes

La mañana de este miércoles 15 de octubre, un grupo de habitantes de diferentes colonias del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se manifestó por el retiro de la ciclovía en la avenida Alfonso Reyes. A bordo de sus bicicletas realizaron "una rodada por la movilidad inclusiva" a manera de protesta.

El grupo de ciudadanos que conformaron la manifestación circularon en sus bicicletas por un tramo de la avenida Alfonso Reyes, por donde hasta hace unos días se encontraba la ciclovía que era utilizada por personas de todas las edades, de acuerdo con el testimonio de los vecinos del municipio de San Pedro Garza García.

Entre los manifestantes se encontraban integrantes del colectivo Bocina, quienes llevan a sus hijos en bicicleta a la escuela. Ellos señalaron que quitar los confinamientos de la ciclovía la hace menos segura y los pone a ellos y a sus pequeños en riesgo de sufrir un accidente.

Habitantes de San Pedro aseguran que seguirán manifestándose por retiro de ciclovía

Entre los demás señalamientos que hicieron los ciudadanos en su manifestación fue que no les avisaron sobre el retiro de la ciclovía y destacaron que debe haber espacios seguros para los ciclistas; agregaron que no deben ser vistos como un estorbo y que tienen derecho de transitar en su bicicleta por el espacio público.

Los ciclistas que se manifestaron en la avenida Alfonso Reyes, algunos de ellos integrantes de diversos colectivos, dijeron que seguirán protestando para que vuelva a ser contemplada la ciclovía en esta zona del municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.

Con información de Ángel Giner | N+

