Muere un Hombre y Otro Queda Herido en Presunta Pelea a Navajazos en Monterrey

Un muerto y al menos un herido fue el saldo de un supuesto pleito que se registró en la colonia Croc, ubicada en la zona norte del municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se presentó durante la noche del martes 14 y el miércoles 15 de octubre en dos puntos cercanos.

Luego de recibir el reporte de personas heridas a navajazos, elementos de Fuerza Civil se movilizaron hasta las calles 15 de Abril y Tiro Al Blanco, en la colonia Croc, donde encontraron a un hombre de aproximadamente 55 años de edad con lesiones en el abdomen, mismas que le provocaron la muerte; fueron los paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron el deceso.

El segundo involucrado en la presunta pelea, un hombre de aproximadamente 31 años de edad que también resultó herido, fue localizado y atendido por paramédicos en el cruce de las calles Almazán y Rodrigo Gómez, en la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey, hasta donde llegó por su propia cuenta.

Hasta el momento, ninguno de los dos hombres que participaron en la presunta pelea han sido identificados de manera oficial. Las autoridades de Monterrey continúan investigando este caso para determinar cómo ocurrieron los hechos, mientras tanto, no se reportan personas detenidas.

Durante la noche del martes 14 de octubre se registró otro hecho similar en la colonia Roberto Espinoza, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Un hombre de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida tras ser atacado a balazos en una discusión vecinal, esto sobre la calle Mexicanos.

Testigos señalaron que el conflicto se originó por un perro y que, luego de una fuerte discusión, uno de los involucrados sacó un arma y disparó contra la víctima. El hecho generó alarma entre los vecinos y provocó la movilización de la Policía de Apodaca hasta dicho punto para llevar a cabo la investigación de los hechos.

