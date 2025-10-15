Choque Deja un Muerto y Siete Lesionados en Carretera a Monclova en El Carmen, Nuevo León

Un muerto y siete lesionados fue el saldo que dejó un accidente en el kilómetro 12 de la carretera a Monclova, en el municipio de El Carmen, Nuevo León. El choque, en el que participaron tres vehículos, se registró minutos antes de la 01:00 de la tarde de este miércoles 15 de octubre.

Paramédicos y elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de El Carmen se movilizaron hasta el punto luego de recibir el reporte de un choque múltiple en el que presuntamente sólo había personas lesionadas; sin embargo, al llegar y valorar a las víctimas confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales, y que había siete más lesionadas.

Investigan cómo ocurrió el accidente que dejó un muerto en El Carmen

De las siete víctimas que resultaron heridas, cuatro ya fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica y los otros tres se quedaron en el lugar que permanece acordonado por las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, en espera de los agentes de investigación.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) ya se encuentra en camino a al kilómetro 12 de la carretera a Monclova, en El Carmen, para iniciar las investigaciones que ayuden a determinar cómo ocurrió el accidente y quien fue el responsable.

Con información de Porfirio Medellín | N+

