Flamazo de Tanque de Gas Deja una Mujer Lesionada y Cinco Perros Rescatados en Juárez, NL

La mañana de este miércoles 15 de octubre, un incendio provocado por el flamazo de un tanque de gas consumió una vivienda que también funcionaba como negocio de snacks, dejando a una mujer lesionada y cinco perritos rescatados sobre la calle Río Pánuco en la colonia Valle del Virrey en Juárez, Nuevo León.

El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de productos inflamables dentro del establecimiento, lo que generó una intensa columna de humo que fue visible desde varias cuadras atrás de este lugar. Bomberos y elementos de Protección Civil de Juárez acudieron al sitio tras recibir el reporte y trabajaron por varios minutos para sofocar las llamas.

La mujer que habitaba el domicilio logró salir por sus propios medios, aunque sufrió lesiones leves en las piernas, por lo que fue atendida por paramédicos en el lugar. Durante las labores de rescate, los elementos lograron salvar también a cinco perritos que se encontraban dentro de la casa, los cuales fueron puestos a salvo sin heridas.

Investigan causa de flamazo en tanque de gas en Juárez

Como medida preventiva, los bomberos retiraron al menos cuatro tanques de gas que se encontraban en el inmueble, evitando así una posible explosión que habría puesto en riesgo a los vecinos del sector. Debido a que la vivienda se encuentra en una zona escolar, el incendio generó alarma entre padres de familia y residentes cercanos, aunque no se reportaron víctimas de gravedad.

La afectada podría requerir apoyo de la comunidad para recuperar parte de sus bienes y reactivar su negocio, ya que las llamas destruyeron por completo su mobiliario y equipo de trabajo. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del flamazo que originó el incendio.

Con información de Brian Samaniego | N+

