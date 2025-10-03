Ángel Correa es Sorprendido por un Oso Mientras Paseaba con su Familia en San Pedro, Nuevo León

Ángel Correa, jugador de Tigres, fue sorprendido por un oso negro de gran tamaño cuando se encontraba paseando con su familia afuera de su casa en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Fue su esposa Sabri Di Marzo quien compartió en sus redes sociales este momento de asombro.

En el video que dura cerca de 10 segundos, se ve a Ángel Correa encontrarse de frente con el oso en medio de la calle mientras llevaba cargando a su hija en brazos. Al ver que el animal avanzaba hacia ellos, el jugador de Tigres optó por caminar hacia atrás sin darle la espalda ni perderlo de vista.

Luego de alejarse un poco del oso, Ángel Correa volteó a la cámara y su esposa logró captar la reacción de él y su hija ante la visita inesperada del animal; ambos con una sonrisa, al parecer de nervios. A pesar de que el video no tiene audio, por los gestos del futbolista se puede ver que saludó de lejos al mamífero que siguió si camino por el otro lado de la acera.

¿Qué debo de hacer si me encuentro con un oso?

Los avistamientos de osos en Nuevo León cada vez son más frecuentes, no solo cerca de los cerros, sino también en el Área Metropolitana de Monterrey, por lo que, es importante que tengas en cuenta qué sí debes hacer y qué no debes hacer si te encuentras con uno de estos animales para evitar poner en peligro.

Aléjate con calma y sin darle la espalda

No corras, estos puede activar su instinto de persecución

Habla con voz fuerte para ahuyentarlo

No te acerques ni le ofrezca comida

No fijes tu mirada en la del oso

No trates de sorprender al oso ni de hacerte el muerto

